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Команди Олімпіка U-19 і U-21 не розформовані і готуються до сезону

16:23 87 Читать на русском
Команди Олімпіка U-19 і U-21 не розформовані і готуються до сезону
Олімпік U-21 / Фото: ФК Олімпік

Юнацька та молодіжна команди донецького Олімпіка продовжують підготовку до нового сезону.

Команди Олімпіка U-19 і U-21 не розформовані. Вони проводять підготовку для участі в сезоні 2018/19, повідомляє Tribuna.com.

Молодіжні команди Олімпіка U-19 та U-21 не допустять до змагань у сезоні 2018/19

За інформацією видання вони, швидше за все, будуть брати участь в чемпіонатах України.

Раніше генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов повідомляв, що команди U-19 і U-21 не допустять до змагань наступного сезону через підозру в участі в договірних матчах, а також, що клуб має намір подати апеляцію на рішення про недопуск команд до змагань.

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Олімпік U-21 Олімпік U-21
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