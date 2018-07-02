Команди Олімпіка U-19 і U-21 не розформовані і готуються до сезону

Юнацька та молодіжна команди донецького Олімпіка продовжують підготовку до нового сезону.

Команди Олімпіка U-19 і U-21 не розформовані. Вони проводять підготовку для участі в сезоні 2018/19, повідомляє Tribuna.com.

Молодіжні команди Олімпіка U-19 та U-21 не допустять до змагань у сезоні 2018/19

За інформацією видання вони, швидше за все, будуть брати участь в чемпіонатах України.

Раніше генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов повідомляв, що команди U-19 і U-21 не допустять до змагань наступного сезону через підозру в участі в договірних матчах, а також, що клуб має намір подати апеляцію на рішення про недопуск команд до змагань.