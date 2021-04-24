СК Днепр-1 захватил инициативу с самого начала встречи и мог выйти вперед на 17 минуте, но Довбик не реализовал пенальти за сомнительный фол против Булецы. Впрочем, форвард сборной Украины исправился за свой промах на 28 минуте, точно пробив под рукой вратаря.

СК Днепр-1 разгромил Минай в матче со скандальными решениями VAR

Через 4 минуты Булеца удвоил преимущество, красиво забив со штрафного в самую девятку. Еще до перерыва Чуже сделал счет разгромным, реализовав пенальти. Таким образом, СК Днепр-1 набрал 29 очков и поднялся на 7 место, а Минай остался последним из 18 пунктами в активе.