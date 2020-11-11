Форвард Баварии Кингсли Коман травмировался во время тренировки в лагере чемпионов мира, сообщает RMC Sport.

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24-летний футболист не сможет помочь своей команде в товарищеском матче против сборной Финляндии, который состоится сегодня, 11 ноября. Напомним, в группе А3 Лиги наций французы расположились на второй строчке, уступая потугальцям по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Коман провел 4 матча, в которых отметился ассистом.

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