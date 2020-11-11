Форвард Баварії Кінгслі Коман травмувався під час тренування у таборі чемпіонів світу, повідомляє RMC Sport.

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24-річний футболіст не зможе допомогти своїй команді у товариському матчі проти збірної Фінляндії, який відбудеться сьогодні, 11 листопада. Нагадаємо, у групі А3 Ліги націй французи розташувались на другій сходинці, поступаючись потугальцям за додатковими показниками.

У нинішньому сезоні Бундесліги Коман провів 4 матчі, в яких відзначився асистом.

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