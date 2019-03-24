Коман покинул расположение сборной Франции накануне важного матча против Исландии

Французский вингер Баварии Кингсли Коман не поможет своей национальной команде в ближайшем матче.

Кингсли Коман вынужден покинуть расположение сборной Франции из-за травмы. Вингер чувствует боль в пояснице, сообщает официальный твиттер национальной команды.

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В ближайшее время 22-летний игрок вернется в лагерь Баварии.

Таким образом Кингсли не поможет свои партнерам во 2-м матче квалификационного раунда Евро-2020 против национальной команды Исландии. Напомним, в первом поединке отбора на Евро-2020 "петухи" обыграли Молдову (4:1).

В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел 13 матчей, в которых отметился 3-мя голам и ассистом.

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