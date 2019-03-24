Классика от Нидерландов и Германии, лиссабонская дуэль конкурентов Украины: анонс матчей 2-го тура отбора к Евро-2020

Анонсы и прогнозы топ-поединков 2-го тура квалификации к чемпионату Европы-2020 читайте на "Футбол 24".

Венгрия – Хорватия

24 марта, 19:00. Будапешт, Гроупама Арена

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В Будапеште состоится дуэль стран, которые некогда претендовали вместе провести Евро-2012, которое в конце концов приняли Украина и Польша. К очному матчу сборные подходят в разном настроении: венгры при равной игре проиграли словакам на выезде (0:2), пропустив по мячу в каждом из таймов, а хорваты одержали тяжелую волевую победу над Азербайджаном (2:1) дома. Златко Далич продолжает перестраивать балканскую команду после успеха на ЧМ-2018, и квалификационный жребий был откровенно благосклонен к его ребятям. Соперники хорватов по группе – крепкие середняки, но не более. Команда, у которой в составе все еще есть Модрич, Ракитич, Перишич, должна без проблем побеждать всех оппонентов, в том числе и венгров.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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Нидерланды – Германия

24 марта, 21:45. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Классическое европейское противостояние состоится в Амстердаме. Всего 4 месяца спустя после последней официальной встречи Нидерланды и Германия вновь померяются силами. Однако, после двух дуэлей в Лиге наций диспозиции сторон круто поменялись. Теперь "оранжевые" выглядят фаворитом поединка, а немцы – комбинацией мальчиков, которым еще надо возмужать, и нестабильных ветеранов. В октябре подопечные Рональда Кумана дали громкою пощечину Бундестиму, разгромив их дома (3:0). И хотя месяц спустя Нидерланды и Германия расписали результативную ничью, но потомки Кройфа выглядят мощнее. В четверг немцы еле сравняли счет в спарринге против сербов, а команда Кумана уничтожила Беларусь в первом матче отбора к Евро-2020, открыв счет уже на 50-й секунде, а Мемфис Депай оформил гроссмейстерские 4 балла по системе "гол+пас".

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Прогноз "Футбол 24": 2:1

Португалия – Сербия

25 марта, 21:45. Лиссабон, Да Луж

Телетрансляция на территории Украины не запланирована, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В Лиссабоне посоревнуются конкуренты сборной Украины в борьбе за путевку на чемпионат Европы-2020 от группы B. Португальцы уже потеряли очки в первом туре, когда так и не смогли преодолеть оборонительные редуты Украины с Андреем Пятовым во главе. Теперь Роналду и Ко обязаны побеждать, поскольку потери в двух стартовых матчах с главными оппонентами значительно усложнят дальнейший ход команды Сантуша (хотя она и имеет запасной аэродром в виде домашнего "финала четырех" Лиги наций). Очевидно, португальцы устроят настоящий штурм ворот Сербии уже со стартовых минут. Такой подход может иметь тяжелые последствия для балканцев, ведь для стараний сверхрезультативного Луки Йовича может быть поздно, если чемпионы Европы, например, забьют дважды в первые 30 минут.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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Франция – Исландия

25 марта, 21:45. Сен-Дени, Стад де Франс

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Сборная Исландии продолжает оставаться загадкой для европейских болельщиков. "Викинги" произвели фурор на Евро-2016 (четвертьфинал), но провалились на ЧМ-2018 и, особенно, в Лиге наций (4 поражения с общим счетом 1:13). Квалификацию на грядущий чемпионат Европы исландцы начали с победы над Андоррой, но только поединок с чемпионами мира покажет, на что реально сейчас претендует островная сборная. С французами будет трудно – Погба, Гризманн, Мбаппе, Жиру и остальные "одной левой" разгромили Молдову и теперь, скорее всего, готовятся сделать то же с Исландией. Фактически на каждую позицию у главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама есть по два игрока хорошего уровня, позволяющего не только провести ротацию, но и при необходимости вносить коррективы в ходе поединка.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Черногория – Англия

25 марта, 21:45. Подгорица, Градски

Телетрансляция на территории Украины не запланирована, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Сборная Англии собирается продолжить победную серию в матче с Черногорией и уже со старта отбора указать всем оппонентам на их место в группе A. Балканцы уже в первом туре потеряли очки, сыграв вничью 1:1 с болгарами. Этот матч напоминал качели – инициатива переходила от одной команды к другой, а судьбу поединка решил фейковый пенальти в ворота черногорской сборной под занавес поединка. Зато англичане легко справились дома с чехами (5:0), а звездный вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг оформил хет-трик. В Подгорице ему, очевидно, попытается ответить Харри Кейн. Центрфорвард забил лишь один мяч в ворота Чехии, и тот с одиннадцатиметрового. Команда Черногории, конечно же, попытается зацепиться за очки, но попытается хотя бы не пропустить так много, как чехи...

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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