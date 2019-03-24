Коман покинув розташування збірної Франції напередодні важливого матчу проти Ісландії

Французький вінгер Баварії Кінгслі Коман не допоможе своїй національній команді у найближчому матчі.

Кінгслі Коман змушений покинути розташування збірної Франції через травму. Вінгер відчуває біль в попереку, повідомляє офіційний твіттер національної команди.

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Найближчим часом 22-річний гравець повернеться до табору Баварії.

Таким чином Кінгслі не допоможе свої партнерам у 2-му матчі кваліфікаційного раунду Євро-2020 проти національної команди Ісландії. Нагадаємо, в першому поєдинку відбору на Євро-2020 "півні" обіграли Молдову (4:1).

В поточному сезоні Бундесліги Коман провів 13 матчів, в яких відзначився 3-ма голам та асистом.

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