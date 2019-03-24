toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Коман покинув розташування збірної Франції напередодні важливого матчу проти Ісландії

19:00 340 Читать на русском
Коман покинув розташування збірної Франції напередодні важливого матчу проти Ісландії
Кінгслі Коман / Фото beIN SPORTS

Французький вінгер Баварії Кінгслі Коман не допоможе своїй національній команді у найближчому матчі.

 

Кінгслі Коман змушений покинути розташування збірної Франції через травму. Вінгер відчуває біль в попереку, повідомляє офіційний твіттер національної команди.

Молдова — Франція – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Найближчим часом 22-річний гравець повернеться до табору Баварії.

Таким чином Кінгслі не допоможе свої партнерам у 2-му матчі кваліфікаційного раунду Євро-2020 проти національної команди Ісландії. Нагадаємо, в першому поєдинку відбору на Євро-2020 "півні" обіграли Молдову (4:1).

В поточному сезоні Бундесліги Коман провів 13 матчів, в яких відзначився 3-ма голам та асистом.

Класика від Нідерландів і Німеччини, лісабонська дуель конкурентів України: анонс матчів 2-го туру відбору до Євро-2020

Теги
Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія Франція Франція Євро-2020 Франція - Ісландія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Нідерланди
21:45
Німеччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук