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Колумбія U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2019

16:20 2235 Читать на русском
Колумбія U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2019
Колумбія U-20 – Україна U-20: стартові склади на матч 1/4 фіналу ЧС-2019

Молодіжні збірні Колумбії та України поміряються силами в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу-2019 U-20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку доступні в цій новині на сайті "Футбол 24".

 
Данило Сікан 10’
10’ Данило Сікан

Матч 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу-2019 Колумбія U-20 – Україна U-20 розпочнеться о 16:30 за київським часом. Телетрансляція відбудеться на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади:

Колумбія U-20: Мієр, Куеса, Арройо, Сіфуентес, Переа, Ангуло, Альварадо, Кучо, Сіністерра, Пальма, Вера

Запасні: Фонтальво, Сандоваль, Лемус, Карвахаль, Кайседо, Амайя, Теран, Карбонеро, Колорадо, Рейес

Україна U-20: Кучерук, Конопля, Бондар, Попов, Бескоровайний, Корнієнко, Чех, Кащук, Дришлюк, Булеца, Сікан

Запасні: Сафронов, Веремієнко, Цітаішвілі, Хахльов, Супряга, Мусолітін, Устименко, Снурніцин, Різник

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