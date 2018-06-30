Колумбия – Англия: Деле Алли вернулся к тренировкам и готов сыграть

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли вернулся к тренировкам и готов сыграть в поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018 против колумбийцев.

В субботу 22-летний хавбек тренировался вместе с общей группой игроков, сообщает Sky Sports.

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Алли получил травму еще в первом матче группового этапа ЧМ-2018 против Туниса (2:1). Из-за повреждения мышц бедра англичанин вынужден был пропустить поединки со сборными Панамы (6:1) и Бельгии (0:1).

Также восстановился после повреждения голени центрбек команды Саутгейта Джон Стоунз. Он тоже работал вместе с партнерами на тренировке. Единственным игроком, который занимался индивидуально стал Рубен Лофтус-Чик. Сейчас он травмирован и его участие в поединке с Колумбией под вопросом.

Напомним, что матч Колумбия – Англия состоится 3 июля. Начало поединка в 21:00.