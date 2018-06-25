Англия – Панама: Деле Алли не сыграет из-за травмы

Хавбек сборной Англии Деле Алли не сможет помочь своей команде в матче против Панамы.

Полузащитник сборной Англии Деле Алли вернулся к тренировкам в общей группе, однако не сыграет против Панамы. Об этом сообщил наставник команды Гарет Саутгейт, сообщает Sky Sports.

Англия – Панама: анонс матча ЧМ-2018

"Алли начал тренироваться в общей группе, а затем провел индивидуальную пробежку, он хорошо восстанавливается. Мы довольны его нынешним состоянием, но он не готов к игре", – сказал Саутгейт.

Матч 2-го тура группового этапа чепионата мира-2018 Англия – Панама начнется сегодня в 15:00.