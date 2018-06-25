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Англия – Панама: Деле Алли не сыграет из-за травмы

24 июня 11:27 27 Читати українською
Англия – Панама: Деле Алли не сыграет из-за травмы
Деле Алли / Фото: Sky Sports

Хавбек сборной Англии Деле Алли не сможет помочь своей команде в матче против Панамы.

Полузащитник сборной Англии Деле Алли вернулся к тренировкам в общей группе, однако не сыграет против Панамы. Об этом сообщил наставник команды Гарет Саутгейт, сообщает Sky Sports.

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"Алли начал тренироваться в общей группе, а затем провел индивидуальную пробежку, он хорошо восстанавливается. Мы довольны его нынешним состоянием, но он не готов к игре", – сказал Саутгейт.

Матч 2-го тура группового этапа чепионата мира-2018 Англия – Панама начнется сегодня в 15:00.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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ЧМ 2018 Англия Англия Англия - Панама Деле Алли Деле Алли
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