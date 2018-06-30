Колумбія – Англія: Деле Аллі повернувся до тренувань і готовий зіграти

Півзахисник Тоттенхема та збірної Англії Деле Аллі повернувся до тренувань і готовий зіграти в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти колумбійців.

У суботу 22-річний хавбек тренувався разом із загальною групою гравців, повідомляє Sky Sports.

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Аллі отримав травму ще в першому матчі групового етапу ЧС-2018 проти Тунісу (2:1). Через ушкодження м'язів стегна англієць змушений був пропустити поєдинки зі збірними Панами (6:1) та Бельгії (0:1).

Також відновився після ушкодження гомілки центрбек команди Саутгейта Джон Стоунза. Він теж працював разом із партнерами на тренуванні. Єдиним гравцем, який займався індивідуально став Рубен Лофтус-Чік. Наразі він травмований і його участь у поєдинку з Колумбією під питанням.

Нагадаємо, що матч Колумбія – Англія відбудеться 3 липня. Початок поєдинку о 21:00.