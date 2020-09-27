Після важкого поєдинку проти Рієки головний тренер Колоса – Руслан Костишин – вдався до ротації складу, залишивши в запасі Антюха, Лисенка, Петрова, Смирного, Богданова та інших важливих виконавців. Місце на вістрі атаки ковалівців зайняв Селезньов, який намагався реабілітуватися за фатальний промах у Хорватії. Інгулець приїхав бойовим складом без несподіванок.

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Перший тайм поєдинку виявився відверто нудним, хоча розпочався з непоганого моменту – це Селезньов на 2-й хвилині замикав навіс з флангу, однак по воротах Євген не влучив. Фактично, це був останній небезпечний епізод біля воріт Шуста до перерви, але у петровців не було і таких. За 45 хвилин можна згадати лише кілька кутових та один дальній удар Козака в руки Волинцю.

Загалом, Колос виглядав сильніше, вільно катаючи м'яч по всій площині поля й заробляючи стандарти. Проблеми Інгульця не обмежувались тактикою – наприкінці першого тайму травму отримав Синьогуб, замість якого вийшов Квасний. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

Другий тайм розпочався у схожому руслі – Колос виглядав активніше, але нічого цікавого не створював. Аж на 67-й хвилині ковалівцям вдалося реально загострити – Селезньов отримав м'яч на куті штрафного й спробував завдати обвідного удара, але Шуст не підвів. Після цього тренери провели низку замін, а на 76-й хвилині Інгулець таки розродився якісним моментом – Щедрий прострілив у штрафний під замикання Запорожцю, а той з близької дистанції спрямував м'яч над дальньою дев'яткою! Колос одразу ж відповів потужним пострілом Лисенка з розвороту метрів з 20-ти, однак Шуст врятував петровців.

В останні 15 хвилин Колос не вилазив з чужої половини поля, хоча Сергій Лавриненко кидав у бій свіжих атакувальних футболістів. Ковалівці обложили штрафний, провели низку стандартів, кілька разів змусили захисників панікувати біля воріт Шуста, але нічого небезпечного господарям створити так і не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Колос набрав сім залікових балів і завершив тур на п'ятій позиції, а Інгулець з трьома заліковими балами піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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