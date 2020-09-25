"Получили колоссальный опыт. Обидное поражение, если честно. Я считаю, что мы не заслуживали. Игра была равна. У Риеки было преимущество, но это был наш план на игру. Мы избрали такую тактику.

Драматический вылет ковалёвцев в видеообзоре матча Риека – Колос – 2:0

Момент Селезнева на 90-й минуте? Такой осадок сейчас. Реализуй его... Они свой гол забили, но это был даже не момент, а стандарт. Очень обидный. А второй гол я вообще не буду комментировать. Это случайность. В таких играх обидно уступать.

Селезнев извинился. Зашел и сказал: "Это моя ошибка, ребята". Извинился перед всей командой. Но это жизнь, это футбол. У всех бывают нереализованные моменты. Главное - чтобы он дальше забивал и достиг рекорда, к которому идет. Думаю, все у него получится", – сказал Виталий Гавриш для ТК Футбол.

Напомним, для Колоса это был первый еврокубковый сезон в истории. Ковалевци не смогли справиться с Риекой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и уступили со счетом 0:2. Евгений Селезнев не использовал стопроцентный момент в конце противостояния.

Риека одолела Колос в драматическом овертайме матча ЛЕ – кошмар Селезнева и вратаря