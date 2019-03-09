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Колос проведет реконструкцию стадиона ради участия в УПЛ

12:13 10 Читати українською
Колос проведет реконструкцию стадиона ради участия в УПЛ
Стадион Колос / ФК Колос

Руководство перволигового Колоса из Ковалёвки намерено вскоре провести реконструкцию домашнего стадиона одного из претендентов на повышение в классе.

"У нас есть такая задача выхода в УПЛ, но существует единственная проблема – стадион. У нашего стадиона пока есть проект, будут начинать его строить.

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Если мы сумеем пробиться в УПЛ по спортивному принципу, то только отсутствие стадиона может помешать нам там выступать. И мы к этому стремимся, наши футболисты заслуживают того, чтобы получить повышение в классе", – рассказал главный тренер Колоса Руслан Костышин в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Отметим, что сейчас Колос идет третьим в Первой лиге, имея 32 очка после 16-ти матчей. Лидирует в лиге СК Днепр-1 (43 пункта, 17 поединков). Победитель соревнований получит прямую путевку в Премьер-лигу, а команды, занявшие 2-3 места, встретятся в плей-офф с 10-й и 11-й командами УПЛ.

Теги
Первая лига УПЛ Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин
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