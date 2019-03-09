Колос проведе реконструкцію стадіону задля участі в УПЛ

Керівництво першолігового Колоса з Ковалівки має намір незабаром провести реконструкцію домашнього стадіону одного з претендентів на підвищення в класі.

"У нас є таке завдання виходу в УПЛ, але існує єдина проблема – стадіон. Наш стадіон наразі має проект, будуть починати його будувати.

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Якщо ми зуміємо пробитися в УПЛ за спортивним принципом, то лише відсутність стадіону може завадити нам там виступати. Та ми до цього прагнемо, наші футболісти заслуговують на те, щоб отримати підвищення в класі", – розповів головний тренер Колоса Руслан Костишин у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Відзначимо, що наразі Колос йде третім у Першій лізі, маючи 32 очки після 16-ти матчів. Лідирує в лізі СК Дніпро-1 (43 пункти, 17 поєдинків). Переможець змагань отримає пряму путівку до Прем'єр-ліги, а команди, що посіли 2-3 місця, зустрінуться в плей-офф із 10-ю та 11-ю командами УПЛ.