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Колос представил новую эмблему в стиле Ювентуса

9 августа 08:15 9 Читати українською
Колос представил новую эмблему в стиле Ювентуса
Новая эмблема Колоса

Колос с Ковалевки представил новую игровую форму и изменил эмблему клуба.

Руководство Колоса провело значительный ребрендинг клуба, представив новую форму и эмблему на своей странице в Facebook.

Клуб подписал соглашение с новым спортивным партнером Nike, и представил 3 комплекта новой формы.

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Новый логотип клуба отличается своим минимализмом и напоминает новую эмблему туринского Ювентуса.

Напомним, после 3-х туров Первой лиги Колос находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

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Первая лига Колос Колос
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