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Стильно, модно, молодежно: топ-20 шикарных комплектов форм на сезон 2018/19 – от Буэнос-Айреса до Южной Африки

21:01 164 Читати українською
Стильно, модно, молодежно: топ-20 шикарных комплектов форм на сезон 2018/19 – от Буэнос-Айреса до Южной Африки
Домашняя форма Челси / ФК Челси

Рейтинг самых крутых футбольных форм нового сезона составило культовое британское издание FourFourTwo.

Дизайн футбольной экипировки давно стал не только отдельным подвидом искусства, но и стабильным источником дохода для многих клубов. Чего только стоит пример туринского Ювентуса и Криштиану Роналду, которые уже установили фантастический рекорд – маркетинговый отдел "зебр" реализовал все футболки с фамилией португальца еще до старта сезона.

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20. Выездная форма Арсенала

19. Домашняя форма Ливерпуля

18. Основной комплект Ювентуса

17. Домашняя экипировка Лиона

16. Основная форма Дерби Каунти

15. Выездная форма Ньюкасла

14. Домашняя форма Хаддерсфилда

13. Выездной комплект Байера

12. Основная экипировка Ромы

11. Обе формы Галатасарая

10. Домашняя форма Интера

9. Основная форма Тигреса

8. Оба варианта Кристал Пэлас

7. Домашняя экипировка Челси

6. Домашний комплект Вулверхэмптона

5. Основная форма Бока Хуниорс

4. Домашняя форма Астон Виллы

3. Основная экипировка Фулхэма

2. Домашний комплект Сампдории

1. Оба варианта Кайзер Чифс

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