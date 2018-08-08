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Колос представив нову емблему в стилі Ювентуса

9 серпня 08:15 4 Читать на русском
Колос представив нову емблему в стилі Ювентуса
Нова емблема Колоса

Колос з Ковалівки презентував нову ігрову форму та змінив емблему клубу.

Керівництво Колоса провело значний ребрендинг клубу, представивши нову форму та емблему на своїй сторінці у Facebook.

Клуб підписав угоду з новим спортивним партнером Nike, та презентував 3 комплекти нової форми.

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Новий логотип клубу вирізняється своїм мінімалізмом та нагадує нову емблему туринського Ювентуса.

Нагадаємо, після 3-х турів Першої ліги Колос знаходиться на 7-й сходинці турнірної таблиці.

Теги
Перша ліга Колос Колос
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