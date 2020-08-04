Колос подписал воспитанника Динамо Новака

Опытный центрбек присоединился к Колосу. Об этом агент Александр Карпов написал в своем Facebook.

Динамо отпустило двух игроков в Колос

Новак заключил с ковалёвцами 2-летний контракт. В Колос он перебрался в статусе свободного агента. Последние пять лет защитник провел в Северной Македонии. В составе тамошнего Вардара из Скопье он трижды стал чемпионом страны и регулярно играл в еврокубках.

В сезоне 2019/20 Евгений Новак провел 21 матч в чемпионате, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Ветеран является воспитанником киевского Динамо, а на профессиональном уровне выступал за Динамо-2, Севастополь и Волынь.

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