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Колос подписал воспитанника Динамо Новака

12:41 - Читати українською
Колос подписал воспитанника Динамо Новака
Евгений Новак (вверху) / ФК Вардар

Ковалёвский Колос продолжает усиливаться перед дебютом в еврокубках. Команда Руслана Костышина подписала защитника Евгения Новака.

Опытный центрбек присоединился к Колосу. Об этом агент Александр Карпов написал в своем Facebook.

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Новак заключил с ковалёвцами 2-летний контракт. В Колос он перебрался в статусе свободного агента. Последние пять лет защитник провел в Северной Македонии. В составе тамошнего Вардара из Скопье он трижды стал чемпионом страны и регулярно играл в еврокубках.

В сезоне 2019/20 Евгений Новак провел 21 матч в чемпионате, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Ветеран является воспитанником киевского Динамо, а на профессиональном уровне выступал за Динамо-2, Севастополь и Волынь.

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