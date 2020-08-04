Колос підписав вихованця Динамо Новака

Досвідчений центрбек приєднався до Колоса. Про це агент Олександр Карпов написав у своєму Facebook.

Динамо відпустило двох гравців у Колос

Новак уклав із ковалівцями 2-річний контракт. До Колоса він перебрався у статусі вільного агента. Останні п'ять років оборонець провів у Північній Македонії. У складі тамтешнього Вардара зі Скоп'є він тричі став чемпіоном країни та регулярно грав у єврокубках.

У сезоні 2019/20 Євген Новак провів 21 матч у чемпіонаті, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист. Ветеран є вихованцем київського Динамо, а на професіональному рівні виступав за Динамо-2, Севастополь і Волинь.

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