В своих официальных соцсетях ковалевский клуб объявил об очередном летнем новичке. Валерий Лучкевич присоединился к Колосу, за который выступит в следующем сезоне. Футболист будет играть под 27-м номером. О деталях соглашения руководство ковалевской команды не сообщило.

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Лучкевич – воспитанник запорожского Металлурга. Он успел поиграть за Днепр, бельгийский Стандарт, Александрию, а два последних сезона он провел, выступая за СК Днепр-1. К слову, в составе Днепра Лучкевич становился финалистом Лиги Европы, а со Стандартом выигрывал Кубок Бельгии.

Заметим, за игроком следили львовские Карпаты. Мирон Маркевич, работавший в прошлом с Лучкевичем, хотел видеть его в своей команде. Однако футболист выбрал другой вариант.

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