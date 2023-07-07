У своїх офіційних соцмережах ковалівський клуб оголосив про чергового літнього новачка. Валерій Лучкевич приєднався до Колоса, за який буде виступати в наступному сезоні. Футболіст буде грати під 27 номером. Про деталі угоди керівництво ковальської команди не повідомило.

УПЛ затвердила графік подачі заявок на наступний сезон

Лучкевич – вихованець запорізького Металурга. Він встиг пограти за Дніпро, бельгійський Стандарт, Олександрію, а два останні сезони він провів, виступаючи за СК Дніпро-1. До слова у складі Дніпра Лучкевич ставав фіналістом Ліги Європи, а зі Стандартом вигравав Кубок Бельгії.

Зауважимо, за гравцем стежили львівські Карпати. Мирон Маркевич, який працював в минулому з Лучкевичем хотів бачити його у своїй команді. Однак футболіст обрав інший варіант.

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