"Я же не идиот": Костышин оригинально прокомментировал исторический выход Колоса в еврокубки

"Конечно, не думал, что Колос в дебютном сезоне УПЛ выйдет в еврокубки. Я же не идиот, чтобы так думать. Думал, спокойно будет играть, займем место например восьмое. Главным показывать хорошую игру.

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Игра в первой шестерке дала очень много. Нас критиковали. К некоторым матчей мы не готовились, поскольку готовились к концовке. В каких-то встречах играли не должным образом, выглядели не всегда хорошо. Но мы выросли в матчах с такими командами, когда ты играешь на максимуме. В концовке сезона мы гораздо крепче, чем в его начале. Это видно по нашей команде. Мы могли выигрывать, но не было качества игры. Просто бежали на эмоциях. Сейчас есть качество, сейчас другая команда.

У нас не было большого напряжения в верхней шестерке. Ребята получили только за Десну, тогда был серьезный разговор. Они не были похожи на себя. Иногда мы не вытаскивали конечности матчей. Коррективы внес карантин, но он был во всех клубов.

Пойдем в отпуск. Календарь составлен так, что мы, наверное, будем жертвовать первым туром. Это будет как матч на сборах. Дадим ребятам отдохнуть и будем уже готовиться к матчу, который пройдет 12 сентября", – поделился Костышин в эфире программы Тур Online.

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