Зозуля продлил контракт с Колосом на 3,5 года, сообщает агент футболиста Александр Панков в своем Instagram.

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Интересно, что всего месяц назад клуб из Ковалёвки разорвал соглашение с Алексеем. В общем, Зозуля выступал за Колос с 2017 года и провел 67 матчей в составе команды, отметившись 4 голами.

Добавим, что Колос завершил первую часть УПЛ на шестой строчке с 18 очками в активе.

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