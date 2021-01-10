Колос курьезно переподписал контракт с защитником – клуб выгнал игрока месяц назад
15:17 - Читати українською
Защитник Алексей Зозуля снова подписал соглашение с ковалёвским Колосом.
Зозуля продлил контракт с Колосом на 3,5 года, сообщает агент футболиста Александр Панков в своем Instagram.
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Интересно, что всего месяц назад клуб из Ковалёвки разорвал соглашение с Алексеем. В общем, Зозуля выступал за Колос с 2017 года и провел 67 матчей в составе команды, отметившись 4 голами.
Добавим, что Колос завершил первую часть УПЛ на шестой строчке с 18 очками в активе.
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