Колос курйозно перепідписав контракт із оборонцем – клуб вигнав гравця місяць тому
15:17 - Читать на русском
Захисник Олексій Зозуля знову підписав угоду із ковалівським Колосом.
Зозуля пролонгував контракт із Колосом на 3,5 роки, повідомляє агент футболіста Олександр Панков у своєму Instagram.
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Цікаво, що лише місяць тому клуб із Ковалівки розірвав угоду із Олексієм. Загалом, Зозуля виступав за Колос із 2017-го року та провів 67 матчів у складі команди, відзначившись 4 голами.
Додамо, що Колос завершив першу частину УПЛ на шостій сходинці з 18 очками у активі.
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