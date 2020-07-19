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Колос – СК Дніпро-1: Бєлік визначив фаворита у боротьбі за вихід у Лігу Європи

08:26 - Читать на русском
Колос – СК Дніпро-1: Бєлік визначив фаворита у боротьбі за вихід у Лігу Європи
СК Дніпро-1 / СК Дніпро-1

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився думками щодо майбутніх півфіналів плей-офф української Прем'єр-ліги за право виходу у кваліфікацію Ліги Європи.

 

"Команда Руслана Костишина останнім часом позитивних емоцій не отримувала. Після рестарту сезону вона програла майже всі свої поєдинки

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

СК Дніпро-1, навпаки, частіше перемагав, хоч і був у компанії нижче класом. Команда Дмитра Михайленка не виглядає явним фаворитом, але все одно, у парі Колос – СК Дніпро-1 я б поставив на дніпрян.

А ось в майбутньому протистоянні Олександрії і Маріуполя все набагато заплутаніше. Тут, на мій погляд, шанси у суперників рівні", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому раунді обидва поєдинки відбудуться в один день – у суботу, 25 липня. СК Дніпро-1 і Колос зіграють о 17:00, а о 19:30 стартує матч між Олександрією та Маріуполем. Переможці пар розіграють між собою останню путівку у другий за силою єврокубковий турнір.

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Руслан Руслан Костишин Дмитро Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олексій Бєлік Колос - СК Дніпро-1 Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Ліга Європи УПЛ Колос Колос
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