"Мы отталкивались от аналогичной погоды, которая была в предыдущие зимы. Тогда погодные условия позволяли проводить матчи в феврале. Учитывая этот фактор, клубы пошли навстречу друг другу, ведь двое наших представителей – Шахтер и Динамо продолжают борьбу в еврокубковом турнире.

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Из-за матчей на внутренней арене они могли бы лучше подготовиться к встречам в Лиге Европы. К сожалению, погода внесла определенные коррективы, что вместе с тем дает основание выразить благодарность клубам за то, что они очень ответственно подходят к вопросу подготовки полей. Много сил и ресурсов, в том числе и финансовых, брошены на качество газонов, как того требует действующий регламент. Следует также учитывать и интересы национальной сборной, которой предстоит летом участвовать в финальной части первенства Европы. Сроки окончания текущего чемпионата Украины как раз продуманы с той целью, чтобы подопечным Андрея Шевченко хватило времени на качественную подготовку.

Мы каждый день на связи со всеми стадионами, на которых будут сыграны игры первого после зимней паузы тура. Кроме того, нами была проведена инспекция спортивных арен, во время которой мы смотрели, каким образом идет подготовка к матчам. Еще раз повторюсь: клубы делают все необходимое для того, чтобы игры прошли в соответствии с календарем, без переносов", – сказал Дикий в комментарии изданию UA-Football.

Напомним, вторая часть сезона в украинской Премьер-лиге стартует уже сегодня, 13 февраля. Открывать программу 14-го тура в 14:00 будут два матча: Заря сыграет с Десной, а Минай примет Львов. В 17:00 свои поединки проведут лидеры первенства: Динамо встретится с Олимпиком, а Шахтер поборется с Колосом.

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