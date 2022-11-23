"Какой уровень владельцев клубов тогда был... Ярославский, Коломойский, Суркис, Ахметов, Дыминский, Климов, Жеваго. И они хотели быть амбициознее друг друга. После каждой программы были какие-то звонки, кипиши.

Коломойский троллил Суркиса после поражения Динамо от СК Днепр-1: "Может тебе трансферами помочь, усилить как-то?"

"Что ты сказал? Это голевой момент или не голевой?". Не буду говорить, какой президент клуба мне звонил. "Ты сказал в эфире, что это не голевой момент. Но это же опасный момент?". Я говорю: "Да, но я имел в виду момент, который не закончился голом". "Точнее формируй фразы", – и бросает трубку. Он вроде и прав, но ты в запаре иногда что-нибудь скажешь.

В редакции "малые" такие классные были. Едут куда-то и спрашивают: "Игорь Степанович, а это можно?". "Можно, и то можно, и все можно", – вспомнил Цыганык в эфире YouTube-канала "Пряма червона".

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо