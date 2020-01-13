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Сваток: По моим ощущениям, СК Днепр-1 – это тот же Днепр

13 января 15:37 246 Читати українською
Сваток: По моим ощущениям, СК Днепр-1 – это тот же Днепр
Александр Сваток / фото: Днепр

Новичок СК Днепр-1 Александр Сваток прокомментировал свое возвращение в чемпионат Украины.

"У меня было несколько предложений из Турции, Польши и России. Вариант с Россией сразу отпадал, а клубы Турции и Польши мне показались менее привлекательными, чем предложение СК Днепр-1.

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По моим ощущениям, это тот же Днепр – львиная доля ребят, тренерский штаб и персонал остались. База та же. Стадион. Со многими ребятами я оставался на связи: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопиренок, Супряга...

Я знаю требования и амбиции Михайленко. Все это мне импонирует. Тренер пытается привить Днепру современный, не скучный футбол. У него все ребята понимают, что и зачем делают. Я точно знаю, что у Михайленко можно расти как футболист", – отметил Сваток в интервью журналу "Футбол".

Напомним, недавно Сваток перебрался в СК Днепр-1 из Хайдука. Александр провел 19 матчей за хорватский клуб, в который перешел в прошлом сезоне.

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