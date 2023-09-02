Бывший владелец Днепра Игорь Коломойский оказался под стражей в деле о мошенничестве.

Бизнесмен, когда-то владевший одним из самых успешных клубов Украины, был задержан 2 сентября. В этот же день суд избрал меру пресечения.

Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании имущества

По информации корреспондента Суспільного, адвокаты просили отказать в избрании какой-либо меры пресечения, но суд решил, что Коломойский 60 суток проведет в СИЗО. Альтернативой такому сценарию может стать залог в 500 миллионов гривен. Представители бизнесмена подадут апелляцию, на это у них пять дней.

Напомним, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209). Установлено, что в течение 2013-2020 годов он легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.