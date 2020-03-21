Коло Туре имеет амбициозный план, как вписать свое имя в историю АПЛ

Бывший защитник Арсенала и сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре признался, что планирует в будущем стать главным тренером клуба Премьер-лиги.

"Горжусь, что я из Африки. Хочу стать первым тренером в АПЛ, который представляет этот континент. У меня есть опыт и знания, которыми я хочу поделиться с молодыми футболистами.

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После завершения игровой карьеры я думал уйти из футбола, но потом решил остаться, ведь здесь я могу принести пользу. Будет сложно стать главным тренером клуба АПЛ, но я постараюсь это сделать", – цитирует Туре Daily Mail.

Отметим, что ивуарийский специалист сейчас работает в тренерском штабе Брендана Роджерса в Лестере. Он начал свою тренерскую деятельность в 2017 в Селтике, где и закончил профессиональную карьеру игрока.

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