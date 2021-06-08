"Я как-то не совсем понимаю хайп вокруг формы сборной Украины. То есть 99% времени россиянам было совсем по*ер на украинцев, и вдруг форма всех разбудила. Удивительно. А почему не борщ, "вареники москальски" или еще что-то?

Шевченко отреагировал на шум в России относительно формы сборной Украины

Почему этот вопрос вообще обсуждают россияне? Ну ладно, Колыванов (заслуженный тренер России – Футбол 24) давно без работы, решил пукнуть в мир. Ладно высказался Василий Уткин, он сам себе СМИ. Остальным чего хочется? Вас как касается форма сборной другой страны?

Да, Украина рисовала, рисует и будет рисовать свою карту с Крымом. Да, Грузия сделает так же с Абхазией и Южной Осетией. Да, Латвия, Литва и Эстония будут считать СССР оккупантом. Да, это так. Других проблем нет? Только это интересует? Уже до "формы России с Аляской" договорились... Коллективное безумие какое-то", – написал Андронов в своем телеграмм-канале.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписей "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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