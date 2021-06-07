"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например.

Евро-2020: в России возмущены новой формой сборной Украины и призывают УЕФА запретить ее использование

Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально – на официальной презентации – флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так.

Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуры границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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