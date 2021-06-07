"Реакция России на новую форму сборной Украины? Меня не интересует их реакция. Меня интересует реакция наших болельщиков. Думаю, им должно понравиться", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Евро-2020: в России возмущены новой формой сборной Украины и призывают УЕФА запретить ее использование

Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуры границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве