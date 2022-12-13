"Неприятные футбольные моменты, когда нужно много времени на восстановление. Наверное, это одна из худших травм, которая может быть у футболиста. Та боль, эмоции и мои крики... Не хочется даже вспоминать тот день. Ни одному футболисту такого не пожелаю. Такой боли у меня в жизни не было. Резкая боль, сразу понял, что с коленом очень плохо. Оно словно перевернулось, все лопнуло внутри. Ощущения очень жесткие.

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Просил ли прощения Хомченовский? Там не было его серьезной вины, скорее я где-то оступился. После матча и он, и другие игроки Кривбасса, и Юрий Вернидуб пожелали мне скорейшего восстановления. У меня нет злобы на них. Это футбол, контактный вид спорта, где есть столкновения. Поэтому никакой агрессии нет. Когда это делают намеренно, то есть злоба. Но моя травма – не тот случай", – рассказал Корниенко в программе "Один на один" YouTube-канала Шахтера.

Напомним, защитник в нынешнем сезоне успел наиграть всего 18 минут, после чего последовала травма и операция. Если возобновление будет продолжаться согласно плану, то Корниенко будет полностью готов к весенней части кампании.

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