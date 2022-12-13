"Неприємні футбольні моменти, коли потрібно багато часу на відновлення. Напевно, це одна з найгірших травм, яка може бути у футболіста. Той біль, емоції та мої крики... Не хочеться навіть згадувати той день. Жодному футболісту такого не побажаю. Такого болю у мене в житті не було. Різкий біль, відразу зрозумів, що з коліном дуже погано. Воно ніби перевернулося, все лопнуло всередині. Відчуття дуже жорсткі.

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Чи просив вибачення Хомченовський? Там не було його серйозної провини, радше я десь оступився. Після матчу і він, і інші гравці Кривбасу, і Юрій Вернидуб побажали мені якнайшвидшого відновлення. У мене нема жодної злості на них. Це футбол, контактний вид спорту, де є зіткнення. Тому жодної агресії нема. Коли це роблять навмисно, то є злість. Але моя травма – не той випадок", – розповів Корнієнко у програмі "Один на один" YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, захисник у нинішньому сезоні встиг награти лише 18 хвилин, після чого була травма і операція. Якщо відновлення триватиме згідно з планом, то Корнієнко буде повністю готовий до весняної частини кампанії.

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