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Коэнтрау близок к возобновлению карьеры – экс-игрок Реала имеет предложение на родине

00:35 - Читати українською
Коэнтрау близок к возобновлению карьеры – экс-игрок Реала имеет предложение на родине
Фабиу Коэнтрау / Фото ФК Спортинг

Португальский хавбек Фабиу Коэнтрау после длительного отдыха может снять бутсы с гвоздя.

Пасуш де Феррейра может стать новым местом работы для Фабиу Коэнтрау, сообщает Marca.

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Стороны почти согласовали все детали будущего сотрудничества. С лета 2019-го 32-летний Фабиу остается без клуба. Последним клубом хавбека был португальский Риу Аве.

Напомним, Коэнтрау имеет опыт выступлений за мадридский Реал (2011-2015 годы).

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Фабиу Фабиу Коэнтрау Пасуш де Ферейра Пасуш де Ферейра Португалия
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