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Коентрау близький до відновлення кар'єри – екс-гравець Реала має пропозицію на батьківщині

00:35 - Читать на русском
Коентрау близький до відновлення кар'єри – екс-гравець Реала має пропозицію на батьківщині
Фабіу Коентрау / Фото ФК Спортінг

Португальський хавбек Фабіу Коентрау після тривалого відпочинку може зняти бутси з цвяху.

Пасуш де Ферейра може стати новим місцем роботи для Фабіу Коентрау, повідомляє Marca.

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Сторони майже узгодили усі деталі майбутньої співпраці. З літа 2019-го 32-річний Фабіу залишається без клубу. Останнім клубом хавбека був португальський Ріу Аве.

Нагадаємо, Коентрау має досвід виступів за мадридський Реал (2011-2015 роки).

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Теги
Фабіу Фабіу Коентрау Пасуш де Ферейра Пасуш де Ферейра Португалія
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