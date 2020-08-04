Касильяс в очередной раз завершил карьеру

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс объявил о завершении игровой карьеры. В прошлом году он перенес инфаркт.

Экс-вратарь сборной Испании решил завершить карьеру в 39 лет. О таком решении он сообщил в своем твиттере.

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"Самое главное – это путь, которым ты идешь, и люди, которые тебя сопровождают на нем, а не конечный пункт путешествия. Могу с уверенностью сказать, что это был замечательный путь с невероятным завершением", – написал Касильяс.

Отметим, что опытный испанец дебютировал на профессиональном уровне еще в 1999 году. В течение 16-ти сезонов Касияльс защищал цвета мадридского Реала, а в 2015-м перебрался в Порту. А в мае прошлого года кипер перенес инфаркт.

Среди главных трофеев Касияльса, в частности, 5 чемпионских титулов со "сливочными", 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 Интерконтинентальных кубка и 1 титул клубного ЧМ. Также испанец дважды становился чемпионом Европы (2008-й и 2012-й) и завоевал титул чемпиона мира-2010.

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