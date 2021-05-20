"Употреблять алкоголь – это одно, а употреблять алкоголь после матча – другое. Это обычное дело. В понимании украинских и русских употребление алкоголя – это до потери сознания. Это понятие осталось после СССР. Но это не так.

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В Испании перед матчами стоит вино, пожалуйста, наливай. Выпил 200 граммов и иди играй себе. Это совсем другое дело. Там нет такого, что если есть вино, то обязательного нужно его все выпить. Это у нас такая психология. У нас понятие употребление алкоголя – это оп и все.

Почему футболисты употребляют алкоголь? Команда собирается после матча. Все знают, что до матча – нельзя. Сейчас это не скрывают – алкоголь можно увидеть и в раздевалке сборной Украины. А в наше время Лобановский не мог зайти в душевую, потому что там всегда стояло пиво.

Я бы на месте тренеров ставил ящик пива – кто хочет, пусть выпьет. Только в меру. Сейчас и сами футболисты все понимают. Когда разрешается, тогда уже не хочется. Это наша психология", – сказал Саленко в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

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