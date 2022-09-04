Матч на НСК Олимпийский сложно назвать зрелищным. Команды считанные раза обостряли ситуацию у ворот соперника. Ближе к успеху был Львов, но Назарий Ныч не попал в дальний угол.

Львов на глазах Петракова расписал ничью с Кривбассом – команда Юрия Вернидуба не забила в третьем матче подряд

Во втором тайме стало еще хуже. О чем говорить, если в видеообзор не попал ни один эпизод второй 45-минутки. Александр Петраков, присутствовавший на игре, вряд ли остался доволен увиденным.

Логичные 0:0 – и Кривбасс, и Львов набрали первое очко в УПЛ 2022/23. Львовянам для этого понадобилось два матча, криворожцам – три. Команда Юрия Вернидуба до сих пор не забила ни одного мяча.