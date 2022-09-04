– Важко щось коментувати. Вважаю, якщо були б глядачі, гра б їм не сподобалась. Гри як такої не було, було багато боротьби. Коли жодна з команд не може зв'язати дві-три передачі – це важко. Цей чемпіонат – особливий, і так буде завжди. Думаю, туру так до сьомого усі матчі будуть такими.

Перший бал і неприємна серія Вернидуба у відеоогляді матчу Кривбас – Львів

Динамо, Ворскла. Що й казати, коли такі клуби на старті програли вже по декілька матчів. По грі: ми заробили перше очко, за що хочу подякувати своїй команді. Мої хлопці проявили характер. Це саме стосується і Львова. Зараз буде багато подібних матчів, адже, давайте будемо чесними, чемпіонат трошки просів. Він не міг не просісти. Граємо у такий час, коли в країні війна.

Я дуже хотів, аби команда сьогодні зіграла класно, адже є заради чого грати, заради кого. Але… П'ять наших фанатів, які вже не з нами, на жаль. Вони поклали свою душу та серце, аби ми на сьогоднішній день проводили ці матчі.

– Станом на зараз Кривбас – єдина команда УПЛ, яка ще не забивала…

– Маючи таких трьох непоганих форвардів як Хобленко, Устименко, Дебелко… Бачите, десь трохи не вистачає майстерності, наполегливості з їхнього боку, щоб забити цей перший гол. Будемо працювати й обов'язково будемо забивати. Потрібне терпіння і праця. Все буде у нас добре.

– Які претензії до Волошина?

– Немає претензій. Мені дуже подобається цей гравець. Але, не забувайте, йому тільки 19 років, і він грає в УПЛ третій матч. Він повинен вирости у класного футболіста. Розраховую на це й радий, що він у нас, – цитує Вернидуба офіційний сайт криворізького клубу.

Після трьох турів УПЛ Кривбас набрав одне очко, не забивши жодного м'яча. В наступному турі підопічні Вернидуба зіграють з Вересом.

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