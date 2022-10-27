"Ротань – тренер молодежной сборной, вышедшей в финал. Помню, когда его назначили, было много крика.

Евро-2023: Ротань составил четкую характеристику каждого соперника сборной Украины U-21

Тем более, его команда первые игры проиграла. Я тогда еще в федерации работал, старался его защищать. Прошло время, есть результат. На сегодня молодежная сборная – это единственное светлое пятно нашего футбола", – сказал Маркевич в интервью FanDay.

Напомним, "сине-желтые" под руководством Ротаня впервые за 12 лет получили путевку на молодежный чемпионат Европы. В финальной части Евро-2023 они сыграют в группе B, где их соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро – хет-трик Сикана обеспечил разгромный реванш у Словакии