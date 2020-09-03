Сборные Украины и Швейцарии обменялись красивыми голами в первом туре лиги А Лиги наций УЕФА. Видео голов Ярмоленко и Сеферовича в матче Украина – Швейцария смотрите на "Футбол 24".

Сборная Украины довольно быстро открыла счет в матче: Тымчик удачно забежал и получил передачу из центра поля, сместился в центр и пробил. Голкипер сборной Швейцарии неудачно отбил мяч перед собой. Александр успел к сфере первым и покатил на Ярмоленко, который умудрился пяткой переправить его в ворота.

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Впрочем, еще до перерыва швейцарцы выровняли положение: Сеферович получил мяч довольно далеко от штрафной, обыграл Зинченко и пушечным выстрелом в ближний угол поразил Пятова.

Видео гола Ярмоленко:

Видео гола Сеферовича: