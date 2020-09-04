Колишній гравець Аякса та нідерландський телеексперт Ян ван Хальст в захваті від забитого голу Зінченка у ворота збірної Швейцарії в рамках Ліги націй.

"Він майже повторив Мессі. Я щонайменше двічі бачив, як аргентинець так забиває. Коли Мессі творить таке, люди божеволіють. Коли Зінченко – просто знизують плечима. Це прекрасний осмислений гол. Шикарний, дуже шикарний", – наводить слова ван Хальста voetbalzone.

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Зазначимо, що мова йде про гол Мессі у ворота Бетіса в минулому сезоні, коли аргентинець перекинув голкіпера, а м'яч зачепив поперечку. Цікаво, що цей забитий гол претендував на звання "гол року" за версією FIFA.

Нагадаємо, збірна України мінімально обіграла Швейцарію (2:1) завдяки голам Ярмоленка та Зінченка.

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