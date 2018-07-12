Ярмоленко прокомментировал подписание контракта с Вест Хэмом

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после перехода из дортмундской Боруссии в лондонский Вест Хэм.

"Конечно, я очень рад подписать контракт с Вест Хэмом. Это большой клуб с прекрасными фанатами, и я рад приехать в премьер-лигу.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

Премьер-лига – лучшая лига в мире, и я знаю, что здесь, в Вест Хэме, строится интересный проект. Команда хочет достичь высоких результатов, и я очень рад этому", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл за Боруссию Д 26 матчей, в которых забил 6 голов.