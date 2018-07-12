toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Ярмоленко прокомментировал подписание контракта с Вест Хэмом

11 июля 14:27 1072 Читати українською
Ярмоленко прокомментировал подписание контракта с Вест Хэмом
Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после перехода из дортмундской Боруссии в лондонский Вест Хэм.

"Конечно, я очень рад подписать контракт с Вест Хэмом. Это большой клуб с прекрасными фанатами, и я рад приехать в премьер-лигу.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

Премьер-лига – лучшая лига в мире, и я знаю, что здесь, в Вест Хэме, строится интересный проект. Команда хочет достичь высоких результатов, и я очень рад этому", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл за Боруссию Д 26 матчей, в которых забил 6 голов.

Теги
Главное Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Трансферы Чемпионата Германии Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук