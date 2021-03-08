Дубль в победном матче со Львовом (4:0) помог Александру подняться на 8 место в списке лучших снайперов УПЛ, сообщает Sport.ua.

Исторический рекорд Зари в видеообзоре погрома против Львова – 4:0

Теперь в активе 33-летнего нападающего Зари 92 гола. Гладкий обошел Марко Девича и Сергея Мизина, у которых по 90 точных ударов и которые между собой делят 9 и 10 строчки рейтинга бомбардиров. Лидерами в этом списке остаются Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (116).

К слову, в текущем сезоне Александр Гладкий провел за луганчан 22 поединка, в которых отметился 8 голами и 2 ассистами.

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