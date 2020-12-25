Луганская Заря очертила круг номинантов на звание лучшего игрока команды в этом году.

За приз поборются трио исполнителей, сообщает официальный сайт клуба.

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Претенденты на награду: вратарь Никита Шевченко, защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Владислав Кочергин. Каждый из них является игроком основы команды Виктора Скрипника в нынешнем сезоне. В частности, голкипер провел 13 матчей во всех турнирах (4 – "сухие"), центрбек принял участие в 14-ти поединках, а хавбек сыграл 18 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что голосование за победителя номинации происходит в социальных сетях Зари.

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