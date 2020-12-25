За приз поборються тріо виконавців, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зоря повернула захисника з Колоса та продовжила з ним контракт

Претенденти на нагороду: воротар Микита Шевченко, оборонець Віталій Вернидуб і півзахисник Владислав Кочергін. Кожен із них є гравцем основи команди Віктора Скрипника в нинішньому сезоні. Зокрема, голкіпер провів 13 матчів у всіх турнірах (4 – "сухі"), центрбек взяв участь у 14-ти поєдинках, а хавбек зіграв 18 матчів, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Відзначимо, що голосування за переможця номінації відбувається у соціальних мережах Зорі.

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