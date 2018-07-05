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Кобра заменит Гелиос по схеме "Верес – Львов"

14:14 22 Читати українською
Кобра заменит Гелиос по схеме "Верес – Львов"
Кобра / страница Академии футбола ФК Кобра в Facebook

Вместо харьковского Гелиоса в сезоне 2018/19 Первой лиги будет выступать Кобра из Харькова, которая раньше играла на любительском уровне.

"Кобра будет играть там, где и Гелиос играл, на той же арене. Это все вопрос времени. Ничего не меняется. Юридический адрес тот же, что был и у Гелиоса. Просто владельцы Гелиоса отдадут место Кобре, вот и все", – рассказал президент Кобры Сергей Ващенко в комментарии телеканалу Футбол 1.

Готовить команду к новому сезону будет тренерский штаб Кобры во главе с Юрием Рудинским. Под его руководством команда играла в чемпионате Харьковской области. Состав команды будет обновлен почти полностью. По информации СМИ, из обоймы, игравшей в любителях, на профессиональный уровень перейдут 3-4 игрока.

Впервые информация о том, что Гелиос может изменить название на Кобра появилась еще в начале мая. Тогда владельцы обоих клубов только начали переговоры. Напомним, что после сезона 2017/18 Верес сменил название на Львов и продолжит выступления в УПЛ и останется во Львове. В то же время Львов, который играл во Второй лиге, был переименован в Верес.

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